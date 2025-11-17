Марсоходът на НАСА забеляза нещо на планетата, което не би трябвало да е там

Снимка Пиксабей

Марсоходът Perseverance на НАСА е открил необичайна скала на Марс. Тя може да се окаже железно-никелов метеорит, според учените от екипа на мисията, съобщава уебсайтът „Mashable“, цитирани от Нова ТВ.

Странно оформената скала е с размер над 75 см и е привлякла вниманието на изследователите, защото се издига над заобикалящия плосък и напукан терен. Марсоходът я е избрал за по-подробно изследване, докато работи извън кратера Йезеро — речен басейн, който Perseverance изследва от кацането си през 2021 г.

Марсоходът е заснел скалата на 2 септември и 19 септември. Но обществеността научава за находката едва сега. Продължителното спиране работата на федералното правителство е забавило рутинните съобщения от американската космическа агенция и НАСА не публикува подробности за откритието заедно с други новини за мисията до 13 ноември.

Ако бъде потвърден като метеорит, Phippsaksla, както е наречена от учените скалата, ще бъде първият подобен за Perseverance. Марсоходът Curiosity вече е каталогизирал няколко богати на метали метеорита в кратера Гейл, на около 3200 км разстояние, а по-ранните марсоходи Opportunity и Spirit също са намирали такива чужди скали. Липсата им по маршрута на Perseverance обърква учените от мисията.

„Беше донякъде неочаквано, че Perseverance не е видял железно-никелови метеорити в кратера Йезеро. Особено предвид сходната възраст с кратера Гейл и многобройните по-малки ударни кратери, които предполагат, че метеорити са падали по пода, делтата и ръба на кратера през времето.“, казва Кандис Бедфорд, изследовател от Университета Пърдю.

Първоначалните данни от инструмента SuperCam на Perseverance показват високи нива на желязо и никел, комбинация типична за метеорити, произхождащи от вътрешността на големи астероиди. Химичните показатели подсказват, че скалата е образувана другаде, преди да попадне на Марс.

Метеоритите са често срещани в Слънчевата система, но по-трудни за откриване на Земята. Учените изчисляват, че около 48,5 тона подобни фрагменти достигат планетата всеки ден, като повечето изгарят в атмосферата или падат в океаните. Само около 60 000 метеорита са били идентифицирани на Земята досега.

Повечето известни метеорити идват от астероиди, но малък брой произхождат от Луната или Марс. Най-малко 175 марсиански метеорита са намерени на Земята — всички са магмени скали, кристализирали някога от разтопена порода.

На самия Марс железно-никеловите метеорити често оцеляват добре в тънката атмосфера и суровата среда. От 2005 г. насам Международното метеоритно общество е признало официално 15 метеорита, открити от марсоходи. Откритието на Curiosity от 2023 г. — скала с ширина около 30 см, наречена „Cacao“ — все още не е сред тях.

Учените смятат, че железните метеорити може да устояват по-добре на ерозията на Марс, което може да обясни защо някои изглеждат сякаш „седят“ върху равна повърхност, а не в кратери. В други случаи кратерът може да се е износил напълно, като е останала само скалата.

В момента Perseverance работи върху старо скално дъно, белязано от древни удари извън кратера Йезеро — място, където метеоритите може да са по-чести. Изследователите планират по-нататъшен анализ, за да определят произхода на Phippsaksla.

„Ако тази скала бъде определена като метеорит“, пише Бедфорд, „Perseverance най-сетне може да се присъедини към списъка на марсоходите, които са изследвали фрагменти от космически „посетители“ на Марс.“

