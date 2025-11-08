Мартин Димитров : Да се проверят запасите от горива

кадър: Bulgaria ON AIR

Държавата поема ръководството над "Лукойл" с назначаване на особен управител.

"Какъв трябва да бъде крайният резултат - авторитетен западен инвеститор да придобие компанията. Всеки петък хаотично внасят законопроекти. Няма нито едно доказателство, че този документ е договорен с американската страна. Пред нас пренаписаха текста. Беше написан един, излезе друг. Няма как да е синхронизиран", заяви депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Мартин Димитров в "Денят ON AIR".

Според него трябва да се проверят запасите от горива.

"Да дойде министърът на енергетиката и да каже подкрепя ли този текст, какво е установил със запасите с горива и да представи план за действие. Като видях как пишат, пренаписват и трият, нищо не надграждат", допълни Димитров за Bulgaria ON AIR.

Засега не може да се даде сериозен отговор дали има човек, който да поеме рафинерията, категоричен е той.

"Ние от 15 дни казваме едно и също - не може да се действа на парче и хаотично. Да се изработи план за действие и да е ясно по дни и часове какво се случва. Страх ме е какво ще измислят другия петък. Искаме поне до края на март количествата да бъдат гарантирани, за да може да минем без проблеми през тази ситуация", изтъкна гостът.

По думите му, ако правителството си свърши работата и има национален план, държавата ще бъде добре.

"Не може да имаш комисия от 27 секунди и да не дойдат министрите. Понеже сме парламентарна република е редно парламентът да участва в направата на този план. Спешно премиерът да взима министрите и да каже какво ще се случва по дни", посочи Димитров.

"Имаме рекордно преразпределение на бюджета. Искаме този бюджет да бъде оттеглен и преработен, защото Бойко Борисов и Делян Пеевски са единствените, които го харесват. Двете неща, които спешно трябва да бъдат махнати, са повишението на осигуровките по повишаването на данък дивидент", каза още той.

