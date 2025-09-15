Мартин Димитров ПП-ДБ: ГЕРБ правят голям левичарски завой

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

ГЕРБ доскоро се държаха като дясна партия, сега правят голям левичарски завой и изпускат бюджетния дефицит. Това каза депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров по Нова нюз. Той каза също, че целта на управляващите е в новия бюджет дефицитът да е 4,2%. Той ще отговаря на изискванията на еврозоната, защо 1,2% ще са разходи за отбрана.

Управляващите наливат бензин в огъня на инфлацията, коментира Димитров като добави, не новите разходи ще се правят през ББР и енергийния холдинг. Депутатът подчерта, че 4,2% бюджетен дефицит е два пъти повече, отколкото когато Асен Василев беше финансов министър.

Той предупреди също, че левичарството на управлението се изразява и в административното контролиране на цените, които за него са социализъм. Има опасност за селективно отношение към определени компании, които за бъдат смачкани, каза Мартин Димитров. Той даде и друг пример за натиск върху бизнеса. Това е записаната в бюджета възможност компании да даряват пари на държавата за инфраструктура. Засега нямата такива, но подозирам, че ще се появят към края на годината, каза депутатът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!