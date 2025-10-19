Матей Казийски: Браво на Левски, заслужаваха победата

кадър: Спортал

Звездата на волейболния Локомотив Авиа Матей Казийски, който сега се насочва към турския Халкбанк, коментира след финала за Суперкупата на България при мъжете, загубен срещу Левски с 1:3, че двубоят е бил тежък.

"В третия гейм изпуснахме четири точки преднина за нас. Имахме проблясъци и в четвъртия гейм, но изоставахме почти през цялото време. Тежък мач. Браво на Левски, заслужаваха победата и не се пречупиха след загубения първи гейм", коментира Казийски, цитиран от БНР.

"Ще трябва да се изгледа мача и да се видят къде са нашите пробойни. Желая на Локомотив само победи", каза още волейболистът.

Попитан дали би се върнал в пловдивския Локомотив, Матей Казийски отговори: "Не искам от сега да обещавам нищо - не знам кога и как, но ще се върна пак."

"Много съм доволен, че има страхотно старание от страна на всички момчета. Има върху какво да се работи, но със сигурност нивото е прилично", заяви Казийски за видяното по време на турнира за Суперкупата, а на въпрос за новия си отбор Халкбанк и турското първенство, той обясни:

"Доколкото знам конкуренцията е много голяма и се надявам да покажем добра игра."

