Маята от хляба и бирата оцелява при условията на Марс

Снимка Пиксабей

Обикновената мая, която използваме за приготвяне на хляб и бира, показа изненадваща издръжливост при пресъздадени марсиански условия, установиха учени от Индийския институт по наука и Физическа изследователска лаборатория в Ахмедабад. Изследването, публикувано в научното списание PNAS Nexus, разкрива как тези дребни организми успяват да оцелеят при крайно силни ударни вълни и отровни химикали, пише Дунав мост.

Екипът, воден от Purusharth I. Rajyaguru, подложи дрождите от вида Saccharomyces cerevisiae на условия, подобни на тези при падане на метеорити на Марс, както и на перхлоратни соли - отровни вещества, които се срещат в марсианската почва. За опитното възпроизвеждане учените използваха особена апаратура, наречена High-Intensity Shock Tube for Astrochemistry, която създава ударни вълни с мощност 5.6 Mach.

"Бяхме изненадани да наблюдаваме как дрождите оцеляват при марсианските крайни условия, които използвахме в опитите ни", заяви Rajyaguru. Тайната на тяхната издръжливост се крие в способността им да произвеждат особени образувания, наречени рибонуклеопротеинови кондензати - микроскопични структури, които помагат на клетките да защитават и преустройват своята РНК при натиск.

Когато бяха изложени на ударни вълни, дрождите образуваха два вида защитни структури - стресови гранули и P-тела. При третиране с перхлорат се получаваха само P-тела. Важно е, че дрождите оцеляха при едновременно въздействие на двата крайни фактора, въпреки че растежът им значително се забави.

Водещият автор на изследването Riya Dhage обясни, че "една от най-големите трудности беше да настроим апаратурата така, че да можем да излагаме живи дрождени клетки на ударни вълни - нещо, което не е правено досега - и след това да възстановим дрождите без замърсяване за по-нататъшни опити".

Значение за изучаването на космическия живот

Откритието има важно значение за усилията на Индия в областта на изследванията на живота в космоса. Разбирането как клетките преустройват своята РНК и белтъци при напрежение може да даде представа за оцеляването на форми на живот извън Земята.

Учените изпитаха и променени варианти на дрождите, които не могат да формират защитните образувания. Тези варианти показаха много по-ниска степен на оцеляване, което потвърждава, че рибонуклеопротеиновите кондензати не са просто страничен резултат от натиска, а действен начин за оцеляване.

"Отличителното в тази работа е съчетанието на физиката на ударните вълни и химичната биология с клетъчната биология, за да разберем как животът би могъл да се справи с подобни марсиански крайности", посочи Dhage.

Резултатите от изследването могат да насочат създаването на устойчиви на напрежение космически биологични системи и да помогнат за бъдещите космически мисии. Учените се надяват, че това изследване ще подтикне усилията за включване на дрожди в бъдещите космически изследвания.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!