Медал за България на европейското първенство по еър бадминтон

14.09.2025 / 22:59 0

Кадър Нова ТВ

Еър бадминтон е нов вариант на популярния спорт, който е предвиден за игра на плажа. По този начин играта става достъпна за всеки човек, по всяко време. Спортът е динамичен и вълнуващ, а страната ни може да се похвали и с медали. Нашите представители – Мирослав Петров и Димитрина Попстойкова носят на България участие на европейско първенство, информира Нова ТВ.

А какво представлява еър бадминтон – вижте във видеото.

 

