Медицинска сестра в Разлог се върна на работа ден след побой

Кадър Нова ТВ

Медиците от Филиала за спешна медицинска помощ в Разлог изнемогват под натиска на огромен поток от пациенти и зачестила агресия. Днес екипът сподели за тежките предизвикателства в ежедневието си в предаването "Пулс" по "NOVA NEWS". Хората в бели престилки често остават на първа линия не само срещу заболяванията, но и срещу физическото и психическото насилие.

Освен да оказват спешна помощ, лекарите и медицинските сестри са принудени ежедневно да овладяват напрежение, обиди и заплахи. В много случаи агресията от страна на пациентите и техните близки прераства във физически посегателства, което превръща работата в спешните кабинети в рискова за здравето на персонала.

По думите на медиците голяма част от напрежението идва от факта, че в района липсват неотложни кабинети и приемно-диагностични звена. Това води до ситуация, в която хора без реално спешни състояния, включително неосигурени лица или такива без достъп до личен лекар в късните часове, търсят помощ единствено в спешния център.

Когато пациентите не получат желаното от тях незабавно лечение или бъдат насочени към друг специалист, те често реагират с недоволство. Медиците подчертават, че спешната помощ работи по стриктен приоритет на състоянията, което рядко се приема с разбиране от чакащите.

"Работата ни е да преценим кое състояние е най-спешно. Когато някой трябва да изчака, това често се възприема като пренебрежение", сподели д-р Айлин Куньова. Тя допълни, че подобно поведение не само не помага, но и сериозно затруднява работата на екипите и застрашава общата сигурност.

Призив за защита и уважение

Спешните медици настояват за конкретни мерки за тяхната безопасност, включително постоянна или дежурна полицейска охрана. Те призовават гражданите за повече уважение към труда им и търпение в моментите на висока натовареност.

Въпреки трудностите, екипът остава на своя пост. Символ на тази професионална отдаденост е медицинската сестра Емилия Грозданова. Тя се върна на работа само ден след като стана жертва на нападение, при което получи комоцио и хематоми, за да продължи да изпълнява своя дълг към пациентите.

