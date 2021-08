Меси вече е играч на ПСЖ

Кадър и видео Туитър/Football Daily

Футболният трансфер на лятото е факт. От Пари Сен Жермен официално обявиха безспорно най-големия трансфер за това лято. Суперзвездата Лионел Меси се присъедини към парижани с договор за 2+1 години, пристигайки като свободен агент, след като контрактът му с Барселона не беше подновен. Очакваната заплата на 34-годишния аржентинец е 35 млн. евро на сезон. С пристигането си във френската столица той ще се събере с големия си приятел и бивш съотборник в каталунския гранд - Неймар, както и с трима свои сънародници - Анхел Ди Мария, Леандро Паредес и наставника Маурисио Почетино.

Клубът оповести голямата новина чрез видео в социалните мрежи и в своя сайт. В клипа има множество подсказки за трансфера на Меси. Най-голямата от тях са шестте “Златни топки” на нападателя, като освен това могат да се видят футболиста с екипа на Аржентина и любимата му напитка мате. Показани са също така кадри на самолет, на подписване на договор и на феновете на “Парк де Пренс”. Най-интересен е кадърът, на който в съблекалнята на стадиона са закачени екипите на Неймар с номер 10 и на Килиан Мбапе с номер 7, а между тях има бял плат в очакване на екипа на Меси. Само за броени минути видеото, което завършва с посланието "Нов диамант в Париж", събра милиони гледания в Туитър и Инстаграм.

Засега липсва изявление на ПСЖ с подробности за трансфера, но междувременно Меси кацна на летище “Льо Бурже” в Париж, като помаха на хилядите очакващи го фенове. Той го направи, носейки бяла фланелка с надпис Ici c'est Paris (Тук е Париж).

Впоследствие, клубът обяви, че утре ще има пресконференция на “Парк де Пренс” с начален час 12:00 българско време. Оттам не назоваха причината за нея и кой ще говори, но със сигурност става въпрос за представянето на Меси и неговите първи думи като футболист на Пари Сен Жермен, пише Sportal.bg.

🇫🇷 Lionel Messi waving to the PSG fans from the window of the airport in Paris pic.twitter.com/Sx7Y4LNGbt