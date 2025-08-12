Метеорит, ударил къща в САЩ, се оказа по-стар от Земята

Снимка Pixabay

Метеорит, пробил покрив на къща в американския щат Джорджия, е по-стар от самата Земя, твърдят изследователи от Университета на Джорджия. Анализът показва, че космическата скала е хондрит, образуван преди около 4,56 милиарда години.

Обектът преминал през небето в светлата част на деня и експлодирал над щата Джорджия на 26 юни, съобщиха от НАСА, цитирани от Нова ТВ. Парчета от него попаднали върху жилище в град Макдоноу, пробивайки покрива.

Според геолога Скот Харис от Университета на Джорджия, това е 27-ият открит метеорит в щата. „Съвременните технологии и внимателните граждани ще ни помогнат да откриваме все повече метеорити“, коментира той.

Ученият предупреди, че изследванията на подобни обекти са ключови за защитата от бъдещи астероидни заплахи. „Един ден нещо голямо може да удари Земята. Ако можем да се предпазим, трябва да го направим“, подчерта Харис.

