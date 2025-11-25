Между двете четения на бюджета: Предлагат ТОТО-то да бъде дадено на концесия за 15 години

Кадър Нова ТВ

Късно тази вечер стана ясна промяна, която част от управляващите предлагат между двете четения на бюджета. Тя предвижда Българският спортен тотализатор да може да бъде даван на концесия. Предложението е внесено и подписано от представители на ГЕРБ, БСП и „ДПС - Ново начало”. В него се предвижда концесионер на ТОТО-то да може да бъде местно юридическо лице или чуждестранно, което упражнява стопанска дейност с регистрация в страната, предава Нова ТВ.

Вносителите посочват, че части от данъците на концесионера ще се прехвърлят към бюджета на спортното министерство, спортни клубове и федерации. Подобни практики има в Германия, Гърция, Италия и Малта.

