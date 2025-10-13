Милена не може да се пенсионира

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Емблемата на българския рок от 90-те Милена е в навечерието на голям концерт в зала 1 на НДК , с който ще отбележи 40 години на сцена. По този повод тя коментира евентуалното си пенсиониране - в пряк и преносен смисъл в интервю за „На кафе” по Нова телевизия.

„Пенсионирането - това са някакви хартийки”, заяви любимката на няколко поколения фенове.

„Музиката е храна за душата ми, ще спра, когато хората спрат да я искат”, заяви Милена.

Тя добави, че е получила доста критики и въпроси защо е избрала НДК за творческия си юбилей, защото зала 1 не е подходяща за куфеене и пого, които често съпътстват изпълненията ѝ. Целта е в началото тя да представи част от песните си в различен, по-класически аранжимент.

„Моите фенове са малко луди”, призна Милена и обеща на концерта да има много специални гости от всички периоди на творчеството ѝ.

