Министър Вълчев: Никой не е издавал нареждане за извънредни родителски срещи

Пловдивски училища свикват извънредни родителски срещи утре, в деня, когато е насрочен нов мащабен антиправителствен протест, съобщиха родители, цитира Пловдив 24. По този повод министърът на образованието Красимир Вълчев каза следното:



Никой не е издавал нареждане за извънредни родителски срещи и всички внушения с подобни твърдения са откровена лъжа!



В системата има близо 40 000 паралелки и средно 160 учебни дни на година. За всяка паралелка се правят 3-4 родителски срещи на година. Т. е. ако го разделим на броя учебни дни се падат средно 875 родителски срещи на ден. Те се правят по план и традиционно са най-много в началото на учебната година и през декември. И така е от години. Питайте директорите и учителите! Но явно не искате. Важното е да върви манипулацията.



Разбирам, че най-важно за вас е да пропагандирате по всякакъв начин. Но спрете да правите политика на гърба на системата на образованието!

