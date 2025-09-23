Мира Добрева изригна срещу цените: Стига стягане на колана!

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Пазарът не се саморегулира у нас, регулират го търговците, това каза по Нова телевизия журналистката Мира Добрева. „Категорично не се справят институциите, които заявиха, че ще следят за спекулата, всичко остана на думи, цените растат”, коментира тя в предаването „Пресечна точка”.

„Не можем да затягаме колана постоянно. Като отслабнеш 10 кг, трябва да си купуваш нови дрехи”, добави Добрева. Тя подчерта, че от лични наблюдения върху столетниците е убедена, че възрастните хора са най-ощетени.

Журналистката коментира, че в същото време в Гърция имотите и плажовете стават български, а цените в магазините са по-ниски.

Добрева не спести и критиките си към безводието в България.

„В тази страна, с тези реки - как не ги е срам!”, така тя коментира неспособността на държавните и местни власти да се справят с водната криза.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!