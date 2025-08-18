Младата жена от катастрофата с автобус в София е оперирана в „Пирогов“

Снимка: Булфото

Младата жена, която пострада тежко при пътнотранспортното произшествие между лек автомобил и автобус на градския транспорт в София, е претърпяла първа животоспасяваща операция в УМБАЛСМ „Пирогов“. Това съобщиха от лечебното заведение, цитирани от Дунав мост.

Хирургичната интервенция е била извършена днес от травматологичния екип, ръководен от доц. Михаил Рашков. От болницата уточняват, че операцията е само началото от дълга медицинска процедура, тъй като на пациентката ѝ предстоят още интервенции.

Пострадалата остава в отделението по невро реанимация на „Пирогов“, където се провежда интензивно лечение и постоянен мониторинг на жизнените функции.

Катастрофата, при която жената беше ранена, стана преди няколко дни в столицата. Лек автомобил се вряза в автобус на градския транспорт. В резултат на тежкия сблъсък един човек загина, а четирима бяха транспортирани по спешност в болница.

Шофьорът на лекия автомобил беше задържан още на място. Преди ден Софийският градски съд постанови мярка за неотклонение „задържане под стража“ за него.

