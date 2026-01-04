НАП: Фалшиви сигнали за спекула заливат социалните мрежи

Кадър Нова ТВ

Инспектори на Националната агенция по приходите (НАП) и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) извършиха показна проверка в голям магазин за черна и бяла техника в София днес. Акцията идва на фона на растящото обществено напрежение и само 48 часа след като данъчните обявиха, че са засекли нарушения във всеки десети проверен обект.

Днешната инспекция обаче бе маркирана от рязка смяна в реториката на приходната агенция – от признание за нарушения към обвинения за "фалшиви новини".

Въпреки че проверката в магазина за електроника бе провокирана от конкретен сигнал на гражданин, директорът на дирекция „Комуникация“ в НАП Анна Митова използва медийната трибуна, за да контрира вълната от оплаквания в социалните мрежи, предава Нова ТВ.

"В последните дни зачестяват доста фалшиви сигнали, които циркулират и в социалните мрежи. Ние, разбира се, ги проверяваме, но данните досега сочат, че по-голямата част от тях не отговарят на истината", заяви Митова.

Този коментар идва в момент, когато потребителите масово споделят касови бележки и снимки на етикети със завишени цени. Според експерти, фокусирането върху "фалшивите сигнали" може да бъде опит за овладяване на паниката, след като в първите дни на еврото НАП призна за проблеми с двойното обозначаване и касовите апарати в 10% от обектите.

