Над 1500 хектара изгоряха при пожар край Атина

Голям горски пожар, избухнал в петък следобед в района на град Кератея, в източните покрайнини на Атина, отне живота на един човек и нанесе значителни материални щети.

Според информация на гръцкото издание „Катимерини“, предадена от „БГНЕС“, огънят е изпепелил 1581 хектара гори и тревни площи между Кератея и съседния град Анависос. Стихията е овладяна в ранните часове на събота, но след себе си е оставила разрушени къщи, изгорели автомобили и унищожено имущество.

Жертвата е 76-годишен мъж, чиято смърт е пряко свързана с пожара. Местните власти съобщават, че щетите са значителни и предстои оценка на пораженията по засегнатите райони.

Властите в Гърция предупреждават, че опасността от нови пожари остава изключително висока, особено в района на голяма Атина, както и в областите Виотия и Евия. Метеоролозите прогнозират горещо и сухо време, което създава предпоставки за бързо разпространение на огъня при нови инциденти.

