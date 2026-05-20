Наградиха шест варненски училища за активно участие в общински спортни прояви

Снимка Община Варна

Шест варненски училища бяха отличени за най-активно участие в проявите от общинския спортен календар. Награди получиха Първа езикова гимназия, Математическата гимназия „Д-р Петър Берон“, ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, ОУ „Антон Страшимиров“, ОУ „Ангел Кънчев“ и ОУ „Иван Вазов“. Купите бяха връчени от заместник-кмета по спорт Илия Коев по време на заседание на Обществения съвет по спорт, в който участват представители на спортни клубове и общественици. Благодаря ви, че с усилията си помагате на нашите деца да вървят в правилната посока. Чрез спорта те ще израснат здрави и силни – бъдещето на нашата нация, заяви Коев.

По време на заседанието директорът на ОП „Спорт – Варна“ Юрджан Ахмед представи информация за състоянието на общинската спортна база и текущите ремонти. В спортен комплекс „Локомотив“ приключва обновяването на трите зали – спортна зала „Димитър Нушев“, залата за модерен петобой и лекоатлетическата зала.

Монтирани са фотоволтаични системи, които ще доведат до по-ниски разходи за електроенергия и по-ефективно енергийно управление на базата. Ахмед уточни, че ремонтните дейности в плувен комплекс „Приморски“ също са към своя край. Имаме готовност за отваряне на басейна, предстои да започне тренировъчна дейност, допълни той.

Директорът на дирекция „Спорт“ към Община Варна Кристиан Димитров представи календара с големите спортни събития, които градът приема през настоящата година. Сред вече проведените прояви са Световната купа по спортна гимнастика, Европейското първенство по карате киокушин и Маратон Варна. До края на годината предстоят Европейското първенство по художествена гимнастика, плувният маратон „Галата – Варна“, Европейското първенство по водна топка за мъже до 20 години и други значими прояви.

По думите му Варна организира близо 190 спортни събития годишно и подпомага спортните клубове с близо 690 000 евро, като им предоставя и безплатен достъп до общинските спортни бази. Данните бяха сравнени с тези на други големи градове в страната. В София, въпреки по-големия бюджет, се организират около 100 спортни събития годишно, а в Пловдив – около 75. Там финансовото подпомагане за клубовете е по-малко, а спортните бази са платени, посочи Димитров.

По време на заседанието беше взето решение да бъде сформирана работна група за обновяване на „Енциклопедията на варненския спорт“ с постиженията на варненските спортисти през последните пет години, съобщиха от Пресцентър на Община Варна.

