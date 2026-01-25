Напрежение между РИОСВ - Велико Търново и представители на "Кроношпан"

Кадър БТВ

Запечатването на производствената линия за плочи от дървесни частици (ПДЧ) във великотърновския завод "Кроношпан" предизвика сериозно напрежение и сблъсък между институциите и бизнеса в неделя сутринта. Въпреки че Административният съд в Бургас спря предварителното изпълнение на заповедта за спиране на работата, екоинспекторите от РИОСВ – Велико Търново, подкрепени от засилено полицейско присъствие, извършиха пломбирането на съоръженията, предава БТВ.

До принудителната мярка се стигна след дългогодишни протести на граждани срещу задушливите миризми от предприятието. Министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов заяви, че здравето на хората е по-важно от финансовите загуби, и потвърди, че държавата ще обжалва решението на съда пред Върховния административен съд.

От Община Велико Търново разкриха критичен факт – едва в последните дни, под заплахата от затваряне, от "Кроношпан" са внесли инвестиционно намерение за монтиране на пречиствателно съоръжение за елиминиране на миризмите. Зорница Кънчева, главен експерт в общината, подчерта, че компанията разполага с такива филтри в останалите си европейски заводи, но не и в България.

"Искаме да бъдем добър съсед на хората във Велико Търново", заяви Петър Дишков, мениджър в завода. Според него обаче незабавното спиране носи риск от тежки финансови щети и съкращения на персонал.

Юридически лабиринт

Юридическият спор се задълбочи, след като Бургаският административен съд прие, че няма доказани превишения на емисиите според комплексното разрешително. Екоминистърът Манол Генов контрира, че съдът напълно е игнорирал фактора здраве в своите мотиви.

Процесът по окончателно охлаждане и спиране на инсталациите приключи в 12:30 часа в неделя, като запечатаната линия представлява близо половината от производствения капацитет на великотърновския клон.

