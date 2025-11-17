Наркотрафикант от Еквадор беше арестуван в Испания

Снимка Пиксабей

Полицията в Испания арестува най-търсения наркотрафикант в Еквадор. Уилмър Джовани Чавария, известен като Пипо, е бил задържан в Малага.

Обявен за издирване с червена бюлетина от Интерпол, Чавария е бил арестуван при пристигането си на летището в Коста дел Сол от Мароко. Мъжът е сочен за лидер на могъщата престъпна банда "Вълците" в Еквадор и е свързан с няколко бомбени атентата в Гуаякил, който е най-големият град в страната, предава БНР.

Арестът е бил част от операция, наречена "Прераждане", тъй като Чавария е инсценирал собствената си смърт през 2021 г., за да избегне правосъдието. След това той е получил нова венецуелска самоличност, а по-късно и колумбийски паспорт, за да пътува до Испания и да установи базата си за операции в Европа, въпреки че е прекарал известно време и в Обединените арабски емирства, според еквадорското правителство.

След ареста му Националната полиция съобщи, че очаква искане от Интерпол, за да се пристъпи към екстрадиция на задържания.

Според еквадорския министър на вътрешните работи Джон Раймберг Чавария е отговорен за най-малко 400 смъртни случая и в продължение на години е управлявал престъпни операции от затвора. Президентът на Еквадор Даниел Нобоа обяви, че е заловена най-важната цел. "Днес мафиите се оттеглят. Днес Еквадор печели", подчерта държавният глава в социалните мрежи.

