Наталия Киселова: "Лукойл" зависи не само от правителството и особения управител, а от геополитическата конюнктура

Няма да критикувам президента, защото той упражни правото на връщане на закона и неговите аргументи, сигурно в една обикновена ситуация, биха имали резон. Но ситуацията не е типична и не става дума да се продаде обикновено предприятие, а за фирма със сериозна инфраструктура и критична за националната сигурност – "Лукойл". Това коментира бившият председател на НС и депутат от БСП Наталия Киселова в интервю пред БНР.

В предаването "Неделя 150" тя сподели, начинът, по който правителството и НС са действали за рафинерията, след наложените от САЩ санкции, е да се гарантира, че българските граждани и бизнесът ще имат достъп до горива.

"Правото на собственика не е абсолютно право. Това означава, че в определени случаи правото може да бъде ограничавано, за да се защитят по-висши цели и интереси. В този смисъл националната сигурност е по-висш интерес и интереса, обществото да има нормално функциониране на икономиката, също", обясни Киселова.

