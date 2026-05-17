Най-големият американски самолетоносач се прибра след една година в морето

Снимка U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Jackson Adkins

Самолетоносачът USS Gerald R. Ford - най-големият и най-новият във флота на САЩ, се завърна в родината в събота след близо година в морето.Това е най-дългото оперативно разполагане на самолетоносач от края на войната във Виетнам. Корабите от този тип по принцип се разполагат за до седем месеца, но Gerald R. Ford е бил в морето 11, предаде Си Ен Ен.



Според военни източници корабът на стойност 13 милиарда долара е играл ключова роля в няколко операции през последната година - залавянето на бившия президент на Венецуела Николас Мадуро и войната в Иран, пише moreto.net.



Освен това дългият 337 метра кораб претърпя пожар на борда и проблеми с водопроводната инсталация. През март пожар в пералното помещение отне около 30 часа за овладяване, почистване и предотвратяване на повторно запалване. Около 600 моряци бяха временно засегнати, след като загубиха достъп до леглата си, но пожарът се размина без тежко пострадали.



Електронната катапултна система на „Форд“ позволява изстрелване на различни типове летателни апарати — от дронове до тежки самолети, което дава допълнителни оперативни възможности на командирите. Другите 10 американски самолетоносача нямат тази възможност.

