Найденов за съдебната реформа: Разчитаме на тези, които се обявяват за нея и търсят промяната

Кадър бТВ

Кадровиците във ВСС се състезават с парламента. Изглежда, че те бързат с определени свои решения, за които са поели ангажименти и искат да изпреварят влизането на закона в сила, който ще им забрани да го правят. Това заяви правосъдният министър Николай Найденов в предаването „Лице в лице” по БТВ.

Получих сигнали и апели от различни административни ръководители от общи събрания на съдилища, които се противопоставят на подобно поведение. Ще предоставя тези писма на пленума на ВСС и ще ги помоля да не правят това, което се предлага от съдийска колегия. Ще дам гласност, за да предотвратя това неинституционално поведение, подчерта той.

Направи ми впечатление, че мотивите за подобни решения и такава спешност не оправдава същината на взетите решения и те не отговарят на необходимостта на органите на съдебна власт еди каква си бройка да бъде преместена от един съд в друг. Във ВСС има хора, които споделят моето мнение, уточни Найденов.

Трябва да се вслушат в гласа на разума и да оставят сериозните кадрови решения за следващия ВСС, призова министърът на правосъдието.

Това не е съдебна реформа, а закъснели действия, предприети в най-кратък срок, за да имаме нов ВСС. Съдебната реформа, като понятие, толкова много се изчерпа. Съдебната реформа трябва да започне оттам да се извадят скритите зависимости, да се види какъв е този тумор, обхванал съдебната система и къде са неговите метастази, защото те пречат тя да функционира по правилния начин, предвиден в законите и Конституцията. Въпреки всичко тя е достатъчно стабилна да се пребори с тази зараза. Имаме план. На първо място считаме, че изсветляването на явленията, които виждаме, като Пепи Еврото, Нотариуса, стоят по-дълбоко и това е един връх на айсберга, а ние трябва да погледнем по-дълбоко и да видим какво мотивира тези хора да постъпват така. Не искаме да се занимаваме толкова със симптомите, а да намерим причините. Има семейни зависимости в съдебната система, обясни правосъдният министър.

По повод предложената парламентарна подкрепа от страната на ГЕРБ за съдебната реформа, Найденов определи като несериозна.

„Ще инициираме приемането на правила, в които всеки един депутат ще може да предложи или припознае предложена от друг кандидатура. Надяваме се в дебата да бъдат избрани най-добрите кандидатури. Разчитаме на тези, които се обявяват за съдебна реформа и търсят промяната, да гледаме в една посока, поне в тази област”, каза още министър Найденов, пише novini.bg.

Не искаме да минираме съдебната реформа с противоконституционност. Такива опити вече са правени и те са катастрофирали в КС, подчерта той.

Редактор "Екип на Петел",

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