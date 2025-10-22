Неделчо и Туджаров за „Трейтърс”: Най-големите идиоти в историята на БГ риалитата

кадри bTV

Експертите по риалити формати Неделчо и Туджаров обявиха участниците в „Трейтърс” по bTV за най-големите идиоти в историята на родните риалитита, ако още не са се усетили, че Бачорски е в ролята на предател в шоуто. Те все пак направиха уговорката, че Ева и Глория вече са се усъмнили в бизнесмена. Двемета поставиха и Владо Николов в групата на тези, които са се усетили, макар и с известни уговорки за поведението на волейболната легенда.

В „Надкаст” двамата коментираха подробно и избора Мая да стане предател и да мине в лагера на Бачорски. На въпроса дали двамата се познават извън предаването и дали съюзът им е планиран, Туджаров сподели, че познанство между тях няма, но жената на Бачорски е тренирала при Мая.

Неделчо обаче беше категоричен, че работата с новия предател Мая му изглажда „гнила” и убедено заави, че уговорка между нея и Бачорски е имало още преди началото на „Треийтърс”.

Туджаров обаче възрази, че предварителен съюз между участници в шоуто има смисъл, единствено ако смятат да делят паричната награда, а тя не е толкова голяма, че да си заслужава това.

