Нетаняху: Израелски екип заминава за Египет за преговори за заложниците
Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че израелски преговарящи ще отпътуват за Египет за разговори, насочени към осигуряване на освобождаването на заложници в Газа, след като по-рано говорител съобщи, че те ще заминат, предаде АФП, цитирани от Нова ТВ.
„Делегацията ще отпътува още утре за разговори, които ще се проведат в Шарм ел-Шейх, Египет“, се казва в изявление на Нетаняху, като се уточнява, че екипът ще бъде воден от министъра по стратегически въпроси Рон Дермер.
