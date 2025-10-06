Нетаняху: Израелски екип заминава за Египет за преговори за заложниците

Кадър Youtube

Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че израелски преговарящи ще отпътуват за Египет за разговори, насочени към осигуряване на освобождаването на заложници в Газа, след като по-рано говорител съобщи, че те ще заминат, предаде АФП, цитирани от Нова ТВ.

„Делегацията ще отпътува още утре за разговори, които ще се проведат в Шарм ел-Шейх, Египет“, се казва в изявление на Нетаняху, като се уточнява, че екипът ще бъде воден от министъра по стратегически въпроси Рон Дермер.

