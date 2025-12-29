Ник Кириос спечели Битката на половете срещу Сабаленка

Снимка Пиксабей

Ник Кириос напомни за огромния си талант, макар и в демонстративен мач, след като победи лидерката в женския тенис Арина Сабаленка с 6:3, 6:3. Сблъсъкът, рекламиран като Битката на половете, се проведе в Дубай и предложи на феновете атрактивни изпълнения и интересен развой, пише Гонг.

Австралиецът, който прекара близо две години извън корта заради тежки контузии и вече обмисляше края на кариерата си, показа, че все още притежава оръжията да се надиграва с най-добрите. Въпреки че се намираше под номер 671 в световната ранглиста, Кирьос наложи волята си в ключовите моменти на мача.

Първият сет започна с истинска гонитба в резултата. Кириос проби пръв за 2:1, но тенисистката от Беларус веднага отвърна с рибрейк. Последва нова размяна на подавания до 3:3, след което австралиецът влезе в серия и затвори частта с три поредни гейма в своя полза.

Началото на втория сет даде надежди на Сабаленка, която стартира ударно и поведе с 3:1 след ранен пробив. Ник Кириос обаче не позволи интригата да се задълбочи. Той реализира два поредни пробива и спечели всички геймове до края на срещата. Въпреки че пропусна три мачбола, австралиецът беше безпощаден при четвъртата си възможност на собствен сервис.

