Никола Рахнев: Срам ме е, а Вас?

Снимка профил ФБ

20-годишната Стефани Сучева, която беше в неизвестност три дни на Витоша, беше открита жива и здрава на 8 ноември. Намирането ѝ обаче породи остра обществена дискусия за емпатията, психичното здраве и отношението към хората в криза.

"Срам ме е, а Вас? И вместо да сме благодарни, всички, че едно българско младо момиче е спасено, че е добре, че една майка се върна от ада на най-големите страхове - много от българите са с различна позиция," написа в социалните мрежи Никола Рахнев, създател на платформата "Гората.бг", цитиран от Дунав мост.

Според МВР причините за изчезването на младата жена са "изключително лични". Комисар Кристиян Тонев, началник на Четвърто районно управление, потвърди, че Стефани е преминала медицински преглед и е в добро състояние.

Разделено общество

В социалните мрежи избухна дебат след успешното приключване на спасителната операция. Част от потребителите зададоха въпроса кой ще плати разходите за търсенето, докато други защитиха правото на младата жена на подкрепа и разбиране.

"Няма чужди деца! Всички деца са наши," подчерта Рахнев в публикацията си, която събра хиляди реакции и коментари.

Директорът на Планинската спасителна служба към Българския червен кръст Емил Нешев заяви, че не може да се изчисли точната стойност на операцията, но подчерта, че използваните ресурси са били оправдани. "Важното е, че резултатът е положителен," каза Нешев, цитиран от БНР.

Психичното здраве в центъра на вниманието

Майката на Стефани споменала пред медиите, че дъщеря й е депресирана след загубата на баща си - трагично загиналия колоездач Николай Сурчев. Случаят отново постави акцент върху необходимостта от повече внимание към психичното здраве на младите хора.

В спасителната операция взеха участие десетки специалисти от Столичната дирекция на вътрешните работи, Планинската спасителна служба към БЧК и доброволци. Стефани беше локализирана между селата Бистрица и Железница около 19:30 часа на 8 ноември, след като сама слезе от планината.

Според спасителите момичето е било изключително подготвено и се е движело самостоятелно, което е затруднило локализирането ѝ. През цялото време тя се е движила, като в тъмната част на денонощието е престояла на безопасни заслони.

Гласове в защита на емпатията

Стотици потребители в социалните мрежи се солидаризираха с позицията за повече човещина и разбиране. "Повечето хора са негативисти и гледат само да открият нещо лошо в дадена ситуация или събитие, защото са егоисти и се интересуват само от себе си," коментира потребителката Alexandrina Puvkova.

Други обаче критикуваха младата жена, че не е помислила за последствията от действията си. "Възпитанието на тази мома е тотално изпуснато," написа потребителят Цвятко Растев.

Случаят отново постави въпроси за това как обществото реагира в кризисни ситуации и каква е границата между лична отговорност и колективна грижа за уязвимите хора.

