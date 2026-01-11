Николас Мадуро от затвора: Добре сме. Ние сме бойци

Кадър БНТ

Синът на бившия президент на Венецуела Николас Мадуро заяви, че баща му се намира „в добро състояние“ в Съединените щати, където е задържан и предстои да бъде съден по обвинения в наркотрафик и други тежки престъпления. Думите бяха цитирани в видео, разпространено от представител на управляващата партия в събота, предава Нова ТВ.

Николас Мадуро, който беше заловен от американски сили в началото на месеца по време на военна операция в Каракас, както и неговата съпруга Силия Флореc, бяха прехвърлени в федерален затвор в Ню Йорк. Там те очакват започването на съдебния си процес.

Според сина му, адвокатите съобщили, че Мадуро е силен и в добро здраве, като той е помолил близките си да не се тревожат. „Ние сме добре, ние сме бойци“, каза синът.

Междувременно стотици привърженици на „чавизма“ излязоха на улиците на Каракас, настоявайки за освобождаването и връщането на бившия президент в родината му, носейки негови изображения и плакати в негова подкрепа.

В отговор на засилената нестабилност, Държавният департамент на САЩ призова американските граждани в Венецуела да напуснат страната „незабавно“, посочвайки нарастващи рискове за сигурността, включително появата на въоръжени групи и проверки на автомобили в търсене на подкрепа за САЩ.

