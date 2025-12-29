Николай Овчаров: Най-лесно се управляват хора без минало

Кадър Нова ТВ

Изминалата година беше изключително успешна за българската археология, а резултатите са видими както за научната общност, така и за цялото общество. Това заяви археологът проф. Николай Овчаров в предаването "На фокус" по NOVA. Той подчерта огромното значение на целенасоченото държавно финансиране за ключови обекти като Перперикон и Хераклея Синтика.

По думите му концентрацията на средства в приоритетни археологически обекти дава възможност на България да покаже своето културно-историческо богатство пред света и да развива устойчив културен туризъм. "Парите не са много, но са жизненоважни", подчерта проф. Николай Овчаров и допълни, че приемането на националния бюджет е от решаващо значение за продължаването на тези проекти.

Археологът представи и своята нова книга "Великите цивилизации на Америка". Изданието е дело на "Explorers Club Bulgaria", който в партньорство с NOVA създава рубриката "Непознатите земи". Книгата съчетава личен пътепис и научен поглед, като разглежда културите на маите, ацтеките и инките през призмата на археологията.

"Това е първото по-сериозно изследване на български език за тези култури", обясни той. Проф. Николай Овчаров сподели, че е изумен от способността на древните народи да създават монументални архитектурни шедьоври без познаване на желязото, колелото и теглителните животни. Огромните пирамиди в Мезоамерика и каменните градове на инките остават неоспоримо доказателство за човешкия гений.

Миналото като щит

За проф. Николай Овчаров проучванията извън пределите на страната ни позволяват българското културно наследство да бъде поставено в световен контекст. Той изрази мнение, че нашите исторически постижения стоят достойно на фона на световната цивилизация.

Археологът обаче отправи и критичен поглед към отношението на съвременните българи към историята. Според него страната ни често подценява богатството, върху което е изградена, за разлика от държави като Перу, Камбоджа или Гватемала, които ревностно пазят своите паметници.

"Най-лесно се контролират маси, чиито очи са затворени за миналото", заяви проф. Николай Овчаров в ефира на NOVA, подчертавайки, че познаването на историята е ключ към националната свобода.

