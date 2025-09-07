Нормален трафик на граничните пунктове

Снимка Булфото

Нормален е трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 06:00 часа днес, съобщават от Главна дирекция "Гранична полиция", цитирани от БНР.

При границата с Румъния от 22.08.2025 г. фериботната платформа, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, временно преустанови работа поради ниското ниво на река Дунав. Предупреждават се шофьорите да използват алтернативни гранични преходи.

Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител.

При границата с Гърция пътят до Ксанти през Златоград ще бъде затворен на гръцка територия за всички превозни средства до 13 септември 2025 г. поради ремонтни дейности. През този период се препоръчва преминаване през Маказа.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем - Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

