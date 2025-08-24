Норвегия изпраща на Украйна системи за противовъздушна отбрана за 700 милиона долара
Кадър Youtube
Норвежкото правителство обяви, че ще предостави на Украйна модерни системи за противовъздушна отбрана на обща стойност почти 700 милиона долара. Решението е взето в тясно сътрудничество с Германия, като част от усилията на двете страни да подкрепят Киев в отблъскването на руските въздушни атаки.
„Заедно с Германия ще гарантираме, че Украйна ще получи ефективни системи за противовъздушна отбрана“, заяви премиерът на Норвегия Юнас Гар Стьоре в официално изявление. Той допълни, че двете страни работят в тясно сътрудничество, за да помогнат на Украйна да защити цивилното си население.
По информация на агенция Ройтерс, цитирана от Българската телеграфна агенция (БТА), стойността на помощта възлиза на около 7 милиарда норвежки крони, или 696 милиона щатски долара.
В рамките на съвместната програма ще бъдат доставени две системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, както и необходимите ракети за тях. Допълнително, Норвегия ще участва в доставката на противовъздушен радар, произведен от германската компания „Хенсолт“, както и в осигуряването на системи, разработени от норвежкия производител „Кьонгсберг“.
Това е поредната инициатива в рамките на съюзническите усилия за засилване на отбранителните способности на Украйна, която продължава да бъде подложена на интензивни въздушни атаки от страна на Русия.
