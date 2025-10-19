Нов световен рекорд в 24-часовото бягане

Снимка Пиксабей

Сара Уебстър постави нов световен рекорд в дисциплината "24 часа бягане" при жените. За едно денонощие 45-годишната бритнака успя да измине 278,622 км по време на Световното първенство в Алби, Франция, което събра елита на ултрамаратонците, предава БНР.

Това донякъде беше изненадващо, тъй като на старта застана и досегашната рекордьорка - Михо Наката от Япония, считана за основен фаворит. Японката обаче зае третото място, макар че също подобри рекорда, но не с такава разлика като Уебстър. През 2023 г. Наката постигна най-доброто време - 270,363 км, а сега - 271,987. Второто място беше заето от австралийката Холи Рансън - с 274,172 км.

При мъжете рекордът остана у Александър Сорокин от Литва, който преди две години за едно денонощие успя да пробяга 301,790 км, а сега не застана на старта заради недостатъчно възстановяване след последното си състезание.

Повече за Сорокин можете да прочетете и чуете в интервюто, което той даде за БНР през 2021 г.

Сегашният победител - Андрий Ткачук от Украйна, измина 294,346 км. Среброто отиде при Йо Инге Норум от Норвегия, а бронзът - при Мати Йонка от Финландия.

В отборното класиране при жените доминираха британките, а при мъжете - финландците. Българи не участваха в първенството.

