Новият премиер на Япония иска разполагане на американски ядрени оръжия в страната

Японският премиер Санае Такаичи планира да преразгледа Трите принципа на националната политика от 1967 година, които забраняват на страната да притежава, произвежда или разполага ядрени оръжия. Инициативата идва на фона на актуализирането на ключови документи за национална сигурност, съобщава японското издание Mainichi, цитирани от Дунав мост.

Такаичи предлага премахване на забраната за внос на ядрени оръжия, тъй като това отслабва потенциала на САЩ за възпиращане, според нея. В момента Вашингтон не може да разполага такива оръжия във военните си бази в Япония или на кораби, акостиращи в японските пристанища.

Въпросът първоначално ще бъде обсъден в рамките на управляващата Либерално-демократическа партия, водена от Такаичи, и с коалиционни партньори. Консултациите ще започнат следващата седмица, съобщава японската новинна агенция Kyodo News. Ако партиите постигнат единна позиция, тя ще бъде представена като препоръка към правителството, след което премиерът ще вземе окончателното решение.

На 11 ноември, по време на реч пред парламента, Такаичи избегна отговор на въпроса дали Япония ще продължи да се придържа към трите принципа за неядреност, според БТА. Тя отбеляза, че сега не е моментът да се правят каквито и да било изявления по въпроса. Премиерът заяви също, че китайско нападение срещу Тайван може да създаде ситуация, застрашаваща оцеляването на Япония, и би позволило на страната да упражни правото си на колективна самозащита.

Остра реакция от Пекин и Москва

Изявлението предизвика остра реакция от Пекин. Китайското министерство на външните работи отправи сериозни протести пред Япония заради коментарите на Такаичи за Тайван, предаде Ройтерс.

Кремъл изрази загриженост, че Япония демонстрира намерения за промяна на неядрения си статут. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Москва следи отблизо изявленията на Такаичи по този въпрос, според международните агенции.

Критика от японската опозиция

В книга, публикувана миналата година, преди да заеме премиерския пост, Такаичи определи третия принцип като нереалистичен, тъй като може да се наложи Съединените щати да разположат ядрени оръжия в Япония, за да възпрат евентуални противници.

Японският вестник Asahi Shimbun подчерта в редакционна статия, че като единствената нация, претърпяла атомни бомбардировки, Япония има морален дълг да се противопоставя на ядрените оръжия. Трите принципа за неядреност са национална политика с широка обществена подкрепа от десетилетия.

Планове за военно укрепване

Националната стратегия за сигурност на Япония е актуализирана за последно на 16 декември 2022 година. Тя предвижда правото на страната да предприема контраатаки срещу цели на територията на потенциален враг, съобщава БТА. За да постигне това, страната планира да увеличи обхвата на ракетите Тип-12 на Силите за самоотбрана, да разработи собствени хиперзвукови оръжия и да закупи американски крилати ракети "Томахоук".

Документът също така призовава за увеличаване на военните разходи до 2 процента от БВП до 2027 година, но Такаичи обеща, че тази цел ще бъде постигната предсрочно, според Kyodo News.

