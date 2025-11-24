Ново проучване: Разширява ли се или се свива Вселената

Снимка Пиксабей

Ново проучване предполага, че разширяването на Вселената може би не се ускорява, а се забавя.

Ако откритието бъде потвърдено, то ще преобърне десетилетия наред установени астрономически предположения и ще пренапише нашето разбиране за тъмната енергия, неуловимата сила, която противодейства на вътрешното привличане на гравитацията в нашата Вселена.

Два отделни екипа от астрономи, докато наблюдаваха ярки, експлодиращи звезди, наречени свръхнови тип 1a, изложиха идеята през 1998 г., че тъмната енергия може да позволи на Вселената да се разширява с ускоряваща се скорост. Учените отбелязали, че някои от най-далечните свръхнови са по-слаби от очакваното и заключили, че са се отдалечили от Земята по-бързо. Откритието им донесло Нобелова награда за физика през 2011 г.

Въпреки това, природата на тъмната енергия остава загадка, а ролята ѝ в разширяването на Вселената е била поставяна под въпрос и пред .

Миналата година консорциум от стотици изследователи, използващи данни от Спектроскопския инструмент за тъмна енергия (DESI) в Аризона, разработи най-голямата досега 3D карта на Вселената. Наблюденията намекнаха за факта, че тъмната енергия може да отслабва с течение на времето, което показва, че скоростта на разширяване на Вселената може евентуално да се забави.

Сега, проучване, публикувано на 6 ноември в списанието Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, предоставя допълнителни доказателства, че тъмната енергия може би не оказва натиск върху Вселената със същата сила, както преди.

Констатациите на проекта DESI миналата година представляват „голяма, голяма промяна в парадигмата... и нашият резултат, в известен смисъл, е в съответствие с това“, казва Йънг-Ук Лий, професор по астрофизика в университета Йонсей в Южна Корея и водещ изследовател на новото проучване.

Работата на Лий и колегите му се основава на развиващото се разбиране за тъмната енергия, което предполага, че разширяването на Вселената вече е започнало да се забавя – нещо, което би могло да промени съдбата на самата Вселена. „Тъмната енергия е налице, но настоящата Вселена вече е навлязла във фаза на забавяне“, казва Лий. „Така че съдбата на Вселената може да се промени. И ако можете да промените съдбата на Вселената, това е наистина важен напредък в космологията.“

Стареещи свръхнови

За да стигнат до своите заключения, изследователите анализирали извадка от 300 галактики, съдържащи свръхнови тип 1a, и предположили, че потъмняването на далечни експлодиращи звезди се дължи не само на отдалечаването им от Земята, но и на възрастта на звездата-прародител.

„Преди нашата работа се смяташе, че свръхновите от тип Ia експлодират с почти идентична присъща яркост, което ги прави много надеждни „стандартни свещи“, казва съавторът на изследването Джунхюк Сон, докторант по астрономия в университета Йонсей. „Открихме обаче, че тяхната светлина всъщност зависи от възрастта на звездите, които ги създават – по-младите предшественици дават малко по-слаби свръхнови, докато по-старите са по-ярки.“

Екипът има висока статистическа увереност — 99,99%, относно тази връзка между възрастта и яркостта, което им позволява да използват свръхнови от тип 1a по-точно от преди, за да оценят разширяването на Вселената, казва още Сон.

„Ако се потвърди, това би представлявало най-значителната промяна в космологията след откриването на тъмната енергия през 1998 г.“, казва изследователят. „Това би предполагало, че разширяването на Вселената вече не се ускорява днес и че тъмната енергия не е постоянна сила, а нещо, което се развива с течение на времето. Това откритие би отворило изцяло нова глава в нашето разбиране за физическата природа на тъмната енергия, как тя се е променяла през цялата космическа история и какво в крайна сметка означава за съдбата на Вселената.“

