Община Разлог отмени предстоящите събития заради трагедията в Несебър

Осемгодишно дете загуби живота си днес при инцидент с парашут в Несебър. Трагедията е настъпила малко след 13:00 часа, когато въжето, с което парашутът е бил теглен от моторна лодка, се е скъсало.

Трагичната новина оповести и кмета на община Разлог Красимир Герчев чрез официалната страница на общината във Facebook.

"Днес Разлог загуби, при нелеп инцидент, един млад живот. Едно дете остана завинаги на 8 години. Загубата е тежка и непрежалима", написа кметът в съобщението си.

Експертизи ще установят причината

Все още не са обявени резултати от експертизите, които трябва да установят точната причина за скъсването на въжето и дали става въпрос за човешка грешка, технически дефект или нарушаване на правилата за безопасност.

В знак на съпричастност към мъката и болката за детето, кметът Красимир Герчев обяви отмяната на всички предстоящи събития в Разлог. "Изразявам искрени съболезнования към семейството и близките на детето", добави той в съобщението си.

