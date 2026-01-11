Община Русе обяви 12 януари за неучебен ден

Снимка Пиксабей

Всички училища на територията на община Русе ще останат затворени утре, 12 януари (понеделник), поради очакваното екстремно застудяване. Решението беше взето от общинската администрация след прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за температури, падащи до минус 14 градуса, придружени от силен вятър, пише Дунав мост.

За района е обявен предупредителен жълт код за опасно време. Основният мотив за прекъсването на учебния процес е предпазването на учениците от измръзвания и инциденти, свързани с очакваните заледявания и опасни ледени висулки.

За да се улесни работата на снегопочистващата техника, утре всички общински паркинги в града ще бъдат безплатни за ползване. Тази мярка има за цел да освободи уличните платна от паркирани автомобили, което да позволи на машините на „Консорциум Еко Русе Груп“ ДЗЗД и останалите ангажирани фирми да достигнат до второстепенните улици и кварталите.

Към момента в града работят десет снегорина, а екипите на „Паркстрой“ обработват ръчно тротоарите и подходите към лечебните заведения и спирките на градския транспорт. Пътната мрежа в общината се поддържа от фирмите „Пътинженеринг“ и „Берус“, които следят критичните участъци със снегонавявания.

Времето остава сурово

Метеоролозите предупреждават, че във вторник температурите може да паднат още повече в сутрешните часове. Облачността над Северна България ще се увеличи, като са възможни и слаби превалявания от сняг. Постепенно и бавно затопляне се очаква едва в средата на седмицата.

