Обвиниха популярна инфлуенсърка в присвояване на пари за благотворителност

Кадър Нова ТВ

Киара Ферани, една от най-популярните европейски инфлуенсърки с близо 30 милиона последователи в Instagram, в последните години все по-често попада във фокуса на медийни и обществени критики. Икона на дигиталната мода и основател на собствена марка, тя изгражда цяла индустрия около името си. Но зад лъскавия публичен образ се появяват въпроси, които разклащат доверието на част от феновете ѝ, пише Нова ТВ.

Един от най-коментираните казуси включва рекламирането на продукти, представяни като част от благотворителни инициативи. Според критиците комуникацията около тези кампании е създала впечатление, че значително по-голяма част от приходите отива за дарения, отколкото реално е била преведена. Случаят предизвика силна обществена реакция именно защото Ферани дълги години е изграждана като пример за успешен и отговорен дигитален предприемач.

