Офталмолог: Евтините слънчеви очила са вредни

Лятното слънце може да бъде не по-малко опасно за очите, отколкото за кожата, особено когато не използваме подходяща защита. Все още голяма част от хората не знаят как правилно да избират слънчеви очила, предупреждава офталмологът д-р Васил Хайкин.

В предаването „България сутрин“ по телевизия България он ер, специалистът подчерта, че макар очилата да са се превърнали в моден аксесоар, най-важната им функция остава защитата от вредните ултравиолетови лъчи. По думите му качеството на материалите, от които са изработени стъклата, има ключово значение за ефективната защита на зрението.

„Много е важно да купуваме очила от сертифицирани места. Евтините варианти често съдържат примеси, които могат да доведат до зрителна умора и дори главоболие“, обясни д-р Хайкин.

Той допълни, че формата на очилата също има значение. За предпочитане са модели, които покриват максимално и периферната част на окото, тъй като именно оттам често проникват вредните лъчи. Това осигурява и допълнителна защита за деликатната кожа около клепачите.

„Ако носим затъмнени очила без UV защита, зеницата се разширява и пропуска повече вредни лъчи в окото, което е изключително опасно“, посочи офталмологът.

Д-р Хайкин обърна внимание и на факта, че стъклата трябва да бъдат с нулев диоптър, освен ако не са предписани корекционни. Някои евтини модели могат да предизвикат астигматизъм, сълзене и дразнене.

„Дори светли на цвят стъкла, ако имат необходимите сертификати, осигуряват 100-процентова защита“, категоричен беше специалистът.

