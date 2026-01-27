Оля Малинова обясни абсурд в законите: Ако Азис се омъжи в САЩ, няма проблем в България да се ожени

кадри bTV

редактор Веселин Златков

След като Азис заяви, че ще се омъжва, а вчера пусна снимка на две ръце с пръстени, в „Преди обед” по bTV започнаха големи спекулации за това, което реално се случва. Тъй като на загадъчната снимка се вижда флагът на САЩ, едно от предположенията е, че бракът е сключен официално там. Според друга версия обаче, става въпрос за фалшив брак, който е част от сценария на бъдеще видео на попфолк легендата.

Най-интересна обаче беше своеобразната правна консултация, която направи водещата Оля Малинова. Тя обясни, че ако Азис е сключил еднополов брак в САЩ, той не само няма бъде признат в България, а дори няма да бъде регистриран. Ако той се е омъжил в Европа, бракът у нас пак няма да е признат, но поне ще бъде регистриран.

„Тоест, ако Азис се е омъжил в САЩ, може да се ожени в България”, обобщи Оля.

Като цяло водещите бяха скептични за брака на Азис и коментираха, че ако той вдига сватба, тя ще е събитие, което трябва да се излъчва на Нова година.

