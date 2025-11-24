Оля предупреди за „Ергенът”: Виктория е бясна и ги почва

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Една от най-известните „ергенки” в цялата история на формата, е напът отново да стане централна фигура в новия вариант на риалитито. „Виктория сега ги почва!”, това прогнозира в „Преди обед” водещата Оля Малинова. В коментарната рубрика за „Ергенът: Любов в рая” тя коментира последните събития, които я оставиха без сигурен партньор, след като Тихомир я пренебрегна и даде роза на Натали.

Виктория е бясна и с право, съгласиха се коментиращите по bTV. С известна ирония те признаха, че очакват именно обещаното отмъщение на Вики да бъде във фокуса на предаването. А „Ергенът: Любов в рая” определено има нужда от нова драма, след като най-обсъжданата участничка, Анна-Шермин, вече излезе от играта. Виктория пък вече е показала, че е способна да прави скандали и панаири, още с участието си в стандартния вариант на „Ергенът”.

