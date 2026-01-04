Омбудсманът: Не бих се съгласила да стана служебен премиер

Снимка: Омбудсман на Република България

Националният омбудсман Велислава Делчева категорично отхвърли възможността да оглави служебно правителство при евентуални нови предсрочни избори. Това стана ясно от нейно изявление днес, в което тя се позова на международните ангажименти на институцията.

"Вече многократно заявих, че не бих се съгласила на тази позиция", заяви Делчева, цитирана от БНТ. Като основен аргумент тя посочи защитения през ноември в Женева "Статут А" на българския омбудсман пред ООН. Според нея, поемането на политически пост, макар и служебен, би поставило институцията в конфликт на интереси и би застрашило нейната независимост, която е ключово изискване на международните партньори.

Докато в София се обсъждат политически рокади, в страната тече трескава адаптация към новата валута, която влезе в сила преди 4 дни. Делчева призна за сериозни пропуски в логистиката на банките.

Оказва се, че така наречените "стартови пакети" с евро монети не достигат, особено в малките населени места. Нещо повече – преди Нова година банките са отказвали продажба на такива пакети срещу кеш на граждани, които не са техни клиенти, или са изисквали трансакции през сметка, натоварени със съответните такси.

"Направихме препоръка към Българска народна банка... и трябва да кажа, че някои от тях се съобразиха", коментира омбудсманът, разкривайки реактивния характер на мерките срещу банковите практики.

Основното притеснение на възрастните хора остава изчисляването на рестото в периода на двойно обращение (до 1 февруари), когато се плаща в лева, а се връща евро.

Банков капан за длъжниците

Омбудсманът освети и друг структурен проблем – хиляди длъжници със запорирани сметки не могат да ползват несеквестируемия си доход (минималната заплата) чрез банкомат. Банките ги принуждават да теглят парите само на гише, което за жителите на села без банков клон означава разходи за транспорт до съседния град.

"В момента, в който ти разчиташ единствено на тази сума... и трябва да дадеш пари, за да отидеш до друг град, това създава допълнително неудобство", подчерта Делчева. Институцията е изпратила препоръка към Асоциацията на банките за софтуерни промени, но реално решение се очаква едва "в началото на годината".

Студен душ от "Топлофикация" и ВиК

Анализът на жалбите за изминалата 2025 година показва, че комуналните услуги остават най-голямата болка на българина. Рекордните над 700 жалби са подадени срещу топлофикационните дружества, като основен дразнител е бил мащабният ремонт в столичния квартал "Дружба".

Водната криза и "сухата година" са генерирали други 570 жалби, основно заради режима на водата в Плевен и други райони. Делчева отчете като успех отпадането на "такса водомер", но призна, че системните проблеми с качеството на услугата изискват нов Закон за ВиК и реални компенсации за потребителите – нещо, което все още липсва в законодателството.

