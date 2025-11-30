Опашки за лични карти се извиха пред службите на МВР

Кадър Нова ТВ

Хиляди българи щурмуват паспортните служби в страната, за да подменят личните си документи преди края на годината. Причината за наплива е предстоящото драстично увеличение на таксите от 1 януари 2026 година, когато цената за издаване на лична карта ще скочи почти двойно, информира Нова ТВ.

Към момента гражданите заплащат 18 лева за обикновена поръчка, но гратисният период за по-ниските цени изтича окончателно на 31 декември.

От началото на новата година таксата за издаване на лична карта за хора на възраст между 18 и 70 години ще бъде фиксирана на 15,34 евро, което се равнява на 30 лева. Това увеличение е регламентирано в Тарифа №4 за таксите в системата на МВР и е свързано с въвеждането на новите документи с чип и биометрични данни.

"Личната карта на лица от 17 до 70-годишна възраст в момента е 18 лева, а след 1 януари таксата ще бъде 15,34 евро. Могат да дойдат преди изтичане срока на валидност, което е дори и желателно, за да не се образуват опашки," обясни Галина Захариева, началник на сектор "Български документи за самоличност" в Монтана, цитирана от NOVA.

Бягство от по-високите такси

Много граждани, чиито документи изтичат в началото на следващата година, предпочитат да ги сменят предсрочно, за да спестят пари. Такъв е случаят и с Илиян Насков, който е решил да не чака последния момент.

"На 23 декември ми изтича старата лична карта и сега подадох за нова. 18 лева платих," сподели Насков пред медията.

Служителите на гишетата съветват хората да използват оставащите седмици до края на годината, тъй като след празниците услугата ще бъде значително по-скъпа. Захариева допълни, че това е удобство както за гражданите, така и за администрацията, за да се избегне струпването на хора в последните работни дни на декември.

Глоби за нередовни документи

От МВР напомнят, че крайният срок за подаване на заявление за нова лична карта е 30 дни след изтичането на валидността ѝ. При пропускане на този срок нарушителите подлежат на глоба в размер от 50 до 250 лева.

Някои граждани използват посещението в паспортната служба, за да подменят целия набор от документи. "Чух по телевизията, че всички лични карти независимо дали са срочни или безсрочни се подменят и защо да не я подменя сега заедно с шофьорската книжка," коментира Антоанета Василева, която също се е възползвала от по-ниските такси.

Други пък са принудени да вадят нови документи заради инциденти. Иван Киров разказа, че се налага да смени картата си, след като я счупил при падане, и сега очаква да бъде глобен за повредения документ.

