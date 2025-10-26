Опасна ли е топлата вода в чешмите в София и други големи градове

Кадър Нова ТВ

Какво е качеството на водата в София и големите градове на България? Според изследване на д-р Сергей Иванов, който е микробиолог от „Активни потребители”, в топлата вода в Пловдив, Плевен и София има опасни бактерии, зарази и недостатъчно хлор.

„Установили сме няколко проблемни точки. Има недостатъчно хлор както в топлата, така и студената вода. Взехме еднократни проби на питейна вода”, подчерта д-р Иванов. По думите му недостатъчните количества хлор носят риск от развиване на зарази, а превишените водят до образуване на органични съединения, някои от които са канцерогенни.

Според изследванията на места хлорът е в пъти по-малко от нормите. „Най-големият проблем е с топлата вода. При студената проблемът е само количеството хлор. Хората мислят, че в топлата има по-малко зарази, защото тя става гореща. Това обаче не е така. Само в три от 14 двойки изследвания топлата вода е 55 или повече градуси, каквото е изискването на Световната здравна организация и законодателството в повечето страни. При нас обаче такова липсва”, подчерта микробиологът пред Нова ТВ.

Д-р Иванов алармира, че при занижена имунна система къпането със заразена вода може да ни разболее дори от пневмония. „Вдишването на бактерии е по-опасно от тяхното поглъщане”, уточни експертът. „Не си мийте зъбите с топла вода и по-добре не гответе с нея”, препоръча микробиологът.

„Активни потребители” изпраща резултатите от своите изследвания до Министерството на здравеопазването, но не получава обратна връзка за това как и дали информацията е използвана от ведомството.

Целия разговор гледайте във видеото.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!