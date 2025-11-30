Определиха Радослав Росенов за "Най-добър боксьор" на първенството в Будапеща

Снимка, архив Българска федерация по бокс

Поредно огромно признание завоюва русенският боксьор Радослав Росенов на европейската сцена. Само часове след като триумфира с четвъртата си поредна титла от европейски първенства за мъже до 23 години, националът бе удостоен и с приза за "Най-добър боксьор" на целия шампионат, пише Дунав мост.

Новината бе потвърдена от Българската федерация по бокс, след като Росенов бе награден официално на церемонията по закриването на първенството в Будапеща.

Състезателят на БК "Русе" и възпитаник на треньора Съби Събев заслужи отличието след безкомпромисно представяне в категория до 60 килограма. Във финалния двубой той не остави шансове на турския представител Чинар Мехметан, побеждавайки го с категоричното 5:0 съдийски гласа. С този успех Росенов затвърди статута си на абсолютен хегемон в своята категория на Стария континент.

"Много съм щастлив. Дойдох тук с единствената мисъл да си тръгна като четирикратен шампион. Радвам се, че го постигнах", заяви Радослав Росенов, цитиран от Българската федерация по бокс.

Поглед към Олимпийските игри

Росенов не скри емоциите си от спечелената индивидуална награда и отправи поглед към най-големия спортен форум.

"Наградата за №1 е признание, което много ме ласкае, защото се оценява труда ми. Благодаря на всички, които ме подкрепят, на Българска федерация бокс, на президента Красимир Инински, на треньорите Жоел Арате и Валентин Поптолев, на личния ми треньор Съби Събев, на семейството и съотборниците ми. Това е още една стъпка към голямата цел - олимпийски медал от Лос Анджелис", допълни шампионът.

България е №1 при мъжете

Българското участие на шампионата в унгарската столица завърши с изключителен успех. Страната ни оглави отборното класиране при мъжете с общо три медала. Освен златото и купата на Росенов, със сребърни отличия се окичиха Викторио Илиев в категория до 65 кг и Уилиам Чолов при 80-килограмовите, които също достигнаха до финалните битки.

