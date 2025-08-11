Оранжев код за температури от над 38 градуса в понеделник

Снимка Булфото, архив

През нощта срещу понеделник въздушната маса, ще е стабилна и не се очакват валежи, ще е предимно ясно и тихо.

Минималните температури ще бъдат се повишат и ще са между 18°C и 25°C. Ще духа слаб източен вятър, а над Североизточните райони от североизток.

През деня в понеделник ще е предимно слънчево. След обяд над планинските райони от Западна България ще се развива купеста облачност. Над останалата част от страната ще е предимно слънчево.

Дневните температури ще бъдат между 36°C и 37-39°C, а над планинските райони в Западна България – малко по-ниски: около 34°C–35°C.

Времето в София

През нощта срещу понеделник ще е ясно. Минималните температури ще бъдат между 15°C и 16°C. През деня ще е слънчево, с развитие на купеста облачност, но валежи са малко вероятни. Максималните температури ще достигнат 34°C- 35°C.

Времето в планините

През деня времето ще е с разкъсана купеста облачност над Западна Стара планина.Валежи не се очакват.

Максималната температура на 1200 м ще бъде около 26°C, а на 2000 м – около 23°C. Ще духа слаб изток вятър.

Времето по Черноморието

През нощта срещу понеделник времето ще е предимно ясно, допълва meteobalkans.com.

Ще духа вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 29°C и 33°C. Вълнението на морето ще бъде 1–2 бала. Температурата на морската вода – между 26°C и 27°C.

Времето на Балканите

Над целя полуостров времето ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността над планинските райони. Ще започне и ново повишение на температурите.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!