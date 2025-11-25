Осъдиха млад мъж от Русенско за два грабежа във Варна

Снимка Булфото

Младеж на 22 години от Русенска област получи ефективна присъда за извършени два грабежа във Варна. Наказанието е наложено днес от Районен съд – Варна след одобрено споразумение, с което извършителят се признава за виновен, пише Дунав мост.

Хронология на престъпленията

Криминалните деяния са извършени в рамките на един ден – 12 юли 2025 година, с разлика от само половин час.

Първото нападение е станало в супермаркет в центъра на Варна. Подсъдимият е забелязал клиентка, която разговаряла с касиерката и държала отворено портмоне. Използвайки момента, той се приближил в гръб, издърпал със сила портмонето и избягал. От него взел банкнота от 100 евро и банкова карта, а останалите вещи изхвърлил.

Вторият грабеж е извършен малко по-късно, отново в централната част на града. Жертвата е мъж, който държал три банкноти по 100 лева по време на разплащане с хазайката си. Мъжът от Русенско грабнал парите и побягнал, но този път бил преследван. Пострадалият го застигнал до частен двор, където с помощта на случайни граждани извършителят бил задържан до идването на полицията.

Присъда и последствия

Съдът определи наказание от 6 месеца "лишаване от свобода" при първоначален общ режим. Младежът, който вече има предишни осъждания, е възстановил напълно нанесените имуществени вреди на пострадалите.

Освен ефективната присъда, той ще трябва да заплати и направените по делото разноски в размер на над 1000 лева. Съдебният акт е окончателен и влиза в сила веднага.

