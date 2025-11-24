Още предложения за пътната безопасност заради загиналите на пътя деца

Снимка Булфото

Серия предложения за пътната безопасност предложиха родители на загинали на пътя деца. Те са насочени за начало в София, където според тях, администрацията не прави нищо за пътната безопасност. Родителите на загинали деца на пътя се готвят и за редовни протести на места в столицата, където има нужда да се поднови маркировката на пешеходните пътеки.

Водени и от вината, че не са направили достатъчно за прекратяването на войната по пътищата и от нуждата за постоянен обществен натиск по темата, родителите на загиналите на пътя деца обявиха, че ще изпратят на столичната управа писмо с желания за подобряването на пътната обстановка в София. А искането за срещата е с надеждата, че това би прекратило постоянното неглижиране на пътните проблеми в най-монголюдния и сложен откъм транспортна обстановка град. Бащата на убитата Сияна Николай Попов обобщи исканията, които ще залегнат и в отвореното писмо.

В София са маркирани около 10% от пешеходните пътеки.

"Будителят на годината" Мартин Атанасов каза, че когато създавал сайта „Черна писта“, данните за наличието на пешеходни пътеки са налични.

