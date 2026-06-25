От кралските градини до фермерските пазари на Lidl: Съкровищата на Ботаническата градина в Балчик

снимка: Университетска ботаническа градина

Над 5000 вида растения, впечатляваща колекция от кактуси и истории за природата посрещнаха посетителите на фермерския пазар на Lidl

С над 5000 растителни вида, една от най-впечатляващите колекции от кактуси в Европа и 70-годишна история, Университетската ботаническа градина в Балчик пренесе част от своето богатство на фермерския пазар на Lidl миналата седмица. Посетителите имаха възможност не само да разгледат разнообразни декоративни растения, но и да научат повече за тяхното отглеждане и грижите, които изискват.

Историята на градината започва през 1955 г., когато академик Даки Йорданов е впечатлен от природните условия в района на Балчик. С помощта на растения от ботаническите градини в София и Кричим започва облагородяването на терените около бившата лятна резиденция на румънската кралица. Днес градината се простира върху 194 декара, като включва лозе от 5 декара и овощни насаждения.

„Градината е създадена на единствения залив с южно изложение на българското Черноморие“, разказват от екипа на Ботаническата градина.

Над 5000 вида растения и впечатляваща колекция от кактуси

Особен интерес за посетителите на Ботаническата градина в Балчик представлява богатото разнообразие от кактуси и сукуленти. „Уникални сме с нашата колекция кактуси в цял свят. На второ място сме след Монако“, споделят от градината.

За разлика от естествено растящите кактуси в Монако, в Балчик колекцията изисква постоянни грижи, тъй като климатът в района не позволява растенията да се развиват самостоятелно през цялата година. Част от нея се намира в голяма оранжерия, а през летните месеци растенията се изнасят навън, за да могат посетителите да ги видят, преди отново да бъдат прибрани при застудяване.

Отглеждат се над 5000 вида растения на открито, а в оранжериите се поддържат още много други. Сред по-редките и интересни растения са бонбоненото дърво, китайската черница, фикус индика и различни видове опунции.

снимка: Университетска ботаническа градина

Градина за знания, срещи с природата и образование

Освен като място за разходка и отдих сред красивата растителност, Ботаническа градина в Балчик има и важна образователна роля. Екипът работи с деца, ученици и студенти, като организира работилници и инициативи, свързани с растенията, природата и грижата за тях.

Като част от развитието на градината се изгражда образователна пътека, която ще помогне на посетителите да се запознаят по-отблизо с различни растителни видове, техните особености и начина, по който се отглеждат. С помощта на партньори е обновен и реконструиран и алпинеумът с растения, уникални за България.

„Имаме участъци, в които растенията могат да бъдат усетени, докоснати и помирисани. Имаме малък розариум, течаща вода и лечебни растения“, разказват от екипа.

За лятното оформление на градината се използват около 150 000 растения, които създават различни цветни и декоративни пространства през сезона.

снимка: Университетска ботаническа градина

Съхраняване на редки растения и международен обмен

Градината участва в международен обмен на семена с ботанически градини и научни организации по света с цел съхраняване на редки и застрашени растителни видове. В колекциите в Балчик присъстват растения от Червената книга на България, както и видове от други континенти, които се отглеждат при специални условия.

Част от тези растения не се срещат естествено у нас и изискват специфични грижи, за да се адаптират към родния климат. Именно това е една от важните роли на ботаническите градини – да съхраняват растително богатство и да го представят по достъпен начин пред посетителите.

Растенията, които посрещнаха посетителите на фермерския пазар

По време на фермерския пазар на Lidl в Балчик Университетската ботаническа градина представи част от своите растения – летни разсади, декоративни растения, кактуси, сукуленти и алое.

„Предложихме основно летен разсад - кактуси, сукуленти и алое, което винаги предизвиква интерес. Хората търсеха съвети за отглеждане, интересуваха се кои видове са подходящи за дома и какви грижи изискват“, разказват от градината.

Освен към растенията, посетителите проявили интерес и към самата Университетска ботаническа градина – към нейната история, растителните колекции и възможностите за посещение.

Фермерските пазари на Lidl – място за срещи и споделяне на знания

От Университетската ботаническа градина определят участието си във фермерския пазар като възможност да представят богатството на своите колекции и да разговарят директно с посетителите за растенията и грижата за тях.

„Определено си заслужава участието в инициативата. По този начин не само популяризираме градината и растенията, които отглеждаме, но и даваме възможност на хората да научат повече за тях. Така обогатяваме не само домовете и градините им, но и знанията им за природата“, споделят от екипа.

Следващото издание на фермерските пазари очаква своите посетители от 26 до 28 юни на паркинга на магазина на Lidl в Каварна, ул. “Марица” 1 . В него ще се включат 15 производители, като трима от тях ще направят своя дебют в инициативата.

За първи път в инициативата ще се включат Росица и Георги от с.Карапелит, които ще предложат различни продукти, като сладко от зелен домат, морков, рози, зеленчукови брашна от кейл, спанак, червено цвекло. Сред новите участници е и Марияна Петкова, с. Плачи дол, която ще предложи собствено производство зеленчуци. Дебют ще направи и Георги Бойчев, с. Карапелит с разнообразие от плодове.

Наред с новите производители, посетителите ще открият и добре познати участници от предишни издания на пазара. Богато разнообразие от млечни и месни продукти ще предложат Азис Азис от с. Белоградец, Мандра „Вежен“ от с. Ново село, както и „Агроплант 60“ от с. Кацелово. Снежанка Стефанова от с. Дъбрава ще участва с пъдпъдъчи яйца и мед.

Посетителите ще могат да открият още „Благи билки“ от гр. Елена, „БТ Джус“ от Варна с продукти от джинджифил и куркума, както и пчеларя Радостин Николов, който развива дейността си в района на резерват Шерба.

Във фермерския пазар ще се включат още производител на вино от НАР от Каварна, Румен Генков, художник медникар, социалното предприятие Vallrey с бижута от кехлибар, Любомир Иванов от Варна с ръчно изработени шивашки изделия, както и сладкарница от с. Сенокос, която ще представи домашни сладкарски предложения.

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