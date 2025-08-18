От слънчогледа до трапезата: Защо литър олио струва повече

Снимка Pixabay

Олиото остава една от хранителните стоки с най-сериозно поскъпване през последната година, показват данните на Комисията за стоковите борси и тържищата. Подобна тенденция отчитат и официалните статистики на правителствения сайт Food Price, който следи цените на дребно в магазините, пише Дунав мост.

Въпреки ръста в цената, потребителите признават, че олиото е продукт, без който домакинството трудно може:

„Наистина се усеща поскъпването, но колкото и да е скъпо, в една къща без олио не може. Купуваме си го, защото не можем да си го произведем“, споделя жена от столичен квартал.

Други пък разчитат на промоции: „По-скъпо е от миналата година, но във веригите магазини често има оферти и тогава се възползваме.“

Данните:

На едро: за година олиото е поскъпнало с около 10% – от 2,80 лв. за литър през август 2024 г. до 3,09 лв. през август 2025 г.

На дребно: цената в магазините е нараснала от 3,43 лв. до близо 4 лв. за литър.

Причините

Производителите на слънчоглед посочват климатичните промени като основен фактор. Последните три години засушаването е довело до по-слаби добиви в цялата страна.

Тодор Тодоров, производител от Силистра, обяснява:

„Нашите фабрики работят основно с българска суровина. От по-ниските добиви идва и по-високата цена на олиото и свързаните с него продукти.“

Към това се добавят и по-високите производствени разходи – енергия, логистика, суровини.

Според Яни Янев от Съюза на производителите на растителни масла, пазарът се влияе не само от вътрешни, но и от международни фактори:

„Тази година търсенето на външните пазари се увеличи, което доведе и до по-високи цени в сравнение с миналата година.“

Перспективи

Жътвата на слънчогледа вече започва, но се очаква отново слаба реколта – около 1,5 млн. тона, колкото и миналата година. Въпреки това от бранша не прогнозират нов скок на цената.

„Миналата година също имахме ниска реколта, но вътрешният пазар се компенсира с внос на по-евтино олио. Конкуренцията е силна и дори да искаме, не можем да продаваме на много по-високи цени“, коментира Янев.

От Съюза уверяват, че недостиг не се очаква и няма нужда потребителите да се презапасяват.

