От утре пак тапи по магистрала "Тракия" заради ремонти

И през следващата седмица от понеделник до четвъртък ще бъде приложена експерименталната организация на движението, която има за цел да се справи с километричните задръствания по магистрала "Тракия" в посока Пловдив в Софийско заради продължаващите ремонти, информира БНР.

В следобедните часове - в 12 ч., 14 ч., 16 ч. и 18 ч., за около 30 - 45 минути ще се спира изцяло движението на всички превозни средства, пътуващи от Пловдив към София.

През това време всички ленти на платното за София ще се използват от пътуващите към Пловдив. Платното за Бургас в 9-километровия участък се ремонтира.

Като алтернативни маршрути на "Тракия" пътуващите към София и Пловдив могат да използват Подбалканския път София - Карлово, както и пътя Ихтиман - Самоков, вторият обаче е в много лошо състояние.

В още три участъка на АМ „Тракия“ в областите Пазарджик, Стара Загора и Сливен се извършват ремонти в едното платното, а движението е пренасочено двупосочно в платното, в което не се извършват строителни работи.

От Аганция "Пътна инфраструктура" призовавт шофьорите да предвидят повече време за пътуване, да спазват пътните знаци и въведената временна организация на движението, както и да съобразят времето си за тръгване с въведените часови ограничения.

По преценка на „Пътна полиция“ могат да бъдат въвеждани и допълните мерки за регулиране на трафика.

