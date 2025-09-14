От утре започва засичането на средната скорост по АМ "Марица"

Снимка Булфото

Контролът на средна скорост вече обхваща автомагистрала "Марица", след като на 11 септември бяха сертифицирани шест нови отсечки по трасето й. Системата засича времето, за което превозно средство преминава между две точки, и изчислява дали средната скорост надвишава разрешената, пише Дунав мост.

Новите участъци са разположени между Харманли и Свиленград в двете посоки на движение. Контролът се осъществява в отсечките Харманли - Любимец, Любимец - Момково и Момково - Свиленград, както и в обратната посока. С включването на тези участъци общо 28 отсечки от републиканската пътна мрежа вече прилагат секционен контрол.

"Камерите вече са сертифицирани и реалното налагане на глобяване започна от 11 септември", съобщи Агенция "Пътна инфраструктура". Системата използва тол камерите, монтирани в началото и края на всеки контролен участък.

Данните за нарушенията се предоставят автоматично от Националното тол управление на МВР, което налага съответните санкции. Глобите са идентични с тези при установено превишение от мобилни или стационарни камери.

Важна магистрала под контрол

Автомагистрала "Марица" е ключова транспортна артерия, свързваща България с Турция и Гърция. Тя преминава през Хасковска област и обслужва интензивен международен трафик, особено през летните месеци.

Системата за контрол на средна скорост започна да функционира на 7 септември с първите 22 участъка, основно по автомагистралите "Тракия" и "Струма", както и Северната скоростна тангента. Броят на контролираните отсечки се увеличава поетапно.

Пълният списък с всички сертифицирани участъци се публикува на сайта на Националното тол управление в секция "Въпроси и отговори". Информацията се актуализира при всяко ново сертифициране от Българския институт по метрология.

